Altay’ın rakibi Tuzla

Spor Toto Birinci Lig'de son maçında evinde Altaş Denizlispor'u 3-0 yenerek kümede kalmayı garantileyen Altay, yarın sezonun son karşılaşmasında iddiası bulunmayan Tuzlaspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçın biletleri maraton tribünü 24, numaralı 87, VIP tribün 545 TL'den satışa sunuldu. Ligde 37 puanı bulunan 13'üncü sıradaki Altay, 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan rakibini yenerek sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor.Siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, aynı zamanda gol krallığı yarışında zirve mücadelesi veren Marco Paixao'yu 4'üncü kez gol kralı yapmak istiyor. Teknik Direktör Tuna Üzümcü, ilk 11'de fazla şans bulamayan gençlere de görev verecek.Spor Toto 1. Lig'in son haftasında bugün Tuzlaspor'u konuk edecek Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, "Ligin son 2 haftasına kadar sıkıntılı bir süreç geçirsek de takımı ligde tutmak bizim adımıza sevindirici oldu." dedi. Üzümcü, şöyle konuştu: "Sezona başlarken, 'Sabırlı olursak, ilk 5 hafta biraz sancılı geçebilir ama ardından iyi sonuçlar alırız' diye düşünüyorduk. Ligin son 2 haftasına kadar sıkıntılı bir süreç geçirsek de takımı ligde tutmak bizim adımıza sevindirici oldu. İçeriden transferin birçoğunu oradan yaptık. Şimdi o grup hala devam ediyor. 1-2 sene sonra onlar da Altay formasını giyip, takımı bu liglerde temsil edebilecek duruma gelecekler. Güzel bir proje oldu. Birçok probleme rağmen, ödemelerle, taraftarın aldığı cezalarla alakalı. Neredeyse bu sezon hiç taraftarla maç oynamadık. Ona rağmen bu karakterli oyuncu grubu, takımı 2 hafta öncesinden kümede tutmayı başardı. Bu iftihar edilecek bir durum. Onlarla gurur duyuyoruz."