Son Dakika... Altay’dan Tuzlaspor’a 3 gol

Son Dakika... Spor Toto 1. Lig'de İzmir temsilcisi Altay evinde Tuzlaspor'u 3-1 ile geçti.

Konuk Tuzlaspor, 28. dakikada Bünyamin Yürür ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Altay, bu golle 4 dakika sonra Arda Gezer ile cevap verdi: 1-1

Altay, gocüsü Marco Paixao'nun 45+1'de attığı golle mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. 63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Portekizli Paixao, farkı 3'e çıkardı: 3-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Altay, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İzmir ekibi sezonu 40, Tuzlaspor ise 38 puanla tamamladı.

Gol sayısını 21'ye çıkaran Altaylı Paixo, 1. Lig'deki gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.