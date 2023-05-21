Altay mutlu bitirdi

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini 3-1 mağlup etti. 7. dakikada Ali'den aldığı pasla ceza sahasına giren Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi. 28. dakikada Ogün'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Bünyamin, iki Altaylı arasında topu filelere gönderdi: 0-1. 32. dakikada kornerden geçen top defanstan sekti. Defanstan dönen topa ceza yayı üzerinde gelişine vuran Arda topu ağlara gönderdi: 1-1.



DEVREYE ÖNDE GİRDİLER

45+1. dakikada Ceyhun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Paixao, sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1. 63. dakikada Ali'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Paixao'nun şutu ağlara gitti: 3-1. 90+1. dakikada serbest vuruşu kullanan Eren Erdoğan'ın kaleye gönderdiği sert şutu, kaleci son anda kornere çeldi. 90+3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Erol Can'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü ve karşılaşma 3-1 sona erdi.



ÜZÜMCÜ'DEN GENÇLERE ŞANS

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Tuzla karşısında bu sezon az süre alan genç isimlere de şans verdi. Kadroda 6 değişime giden genç çalıştırıcı, kalede Eren'in yerine Mustafa'ya görev verirken savunmada Kutay'ın yerine Tugay'ı, Björkander'in yerine Sefa'yı ve Naderi'nin yerine de Efe'yi oynattı. Orta alanda ise Zeki'nin yerine Arda'yı ilk 11'e monte eden Üzümcü, Deniz'in yerinde de Ali Kızılkuyu'yu sahaya sürdü.



PAİXAO KRALLIĞA DOĞRU

Altay'ın 38 yaşındaki usta golcüsü Marco Paixao, dün ağları 2 kez sarsarak gol krallığı tacını 4. kez takmaya çok yaklaştı. Sakaryasporlu Kasongo'nun sezonu 19 golle bitirmesinin ardından Portekizli yıldız dünkü maçla birlikte gol sayısını 21'e yükseltti. Bu iki ismin en yakın takipçisi ise 17 gollü Bolasie. Daha önce siyah- beyazlı formayla 3 kez aynı sevinci yaşayan Portekizli, tekrar gol kralı olması halinde 1. Lig'de bu unvanı 4 kez kazanan ilk isim olma sevincini de yaşayacak.



BERKE ÖZBAY

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