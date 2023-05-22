Paixao 4. kez kral

Spor Toto 1. Lig'de büyük zorluklarla geçirdiği sezonda kümede kalma hedefine ulaşan ve büyük bir mutluluk yaşayan Altay'a Marco Paixao sevinci de eklendi. İzmir temsilcisinin 38 yaşındaki usta golcüsü Paixao, görev yaptığı 34 karşılaşmada rakip ağları 21 kez sarsarak 4. kez 1. Lig'de gol kralı oldu.



103 GOLE ULAŞTI

Sezon başında takıma geç katılmasına ve kamp görmemesine rağmen kısa sürede siyah-beyazlı ekibe güç katan Portekizli, adını tarihe altın harflerle yazdırma başarısı gösterdi. Paixao sadece gol kralı tacını takmasıyla değil, aynı zamanda "1. Lig'de 4 kez gol kralı olan ilk futbolcu" unvanını da alarak yakalanması zor bir başarıya imza attı. 1. Lig tarihinde Paixao'dan önce Mustafa Kocabey ve Ümit İnal, 3'er kez gol kralı olma başarısı gösterirken, Altay formasıyla 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında 3 kez üst üste 1. Lig gol kralı olan Marco Paixao, bu sezon Göztepe maçında attığı golle 100'ler Kulübü'ne de girmişti. Usta forvet, Tuzla karşısında ağları 2 kez sarsarak 5 sezondur giydiği siyah-beyazlı formayla 103 gole ulaştı.



BERKE ÖZBAY

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