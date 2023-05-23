Paixao’ya sevgi seli

Spor Toto Birinci Lig'de kısıtlı imkanlar ve zorluklara rağmen kümede kalmayı başaran Altay'da başarının mimarlarından Marco Paixao'ya sosyal medya üzerinden methiyeler dizildi. Siyah-beyazlı kulüp Portekizli yıldızın fotoğrafını paylaşırken, taraflı tarafsız herkes bu paylaşımın altına övgü dolu sözler yazdı. Bu sezon attığı 21 golle takımının kümede kalmasında aslan payına sahip olan Marco Paşa, 4. kez gol kralı olarak adını tarihe yazdırdı.



PORTEKİZLİ YILDIZ GÜNDEME OTURDU

Taraftarın sevgilisi olan tecrübeli futbolcu, sezon başında takıma geç katılmasına rağmen performansıyla göz doldurdu. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibi, Süper Lig'de mücadele ederken, fazla forma şansı bulamayan ve sezonu tek golle kapatan Paixao, bu sezon 34 maçın 32'sine ilk 11'de çıktı. Altay taraftarları başarılı futbolcu için birçok paylaşım yaparken, Paixao Twitter da Türkiye gündemine oturdu.



İŞTE YAPILAN YORUMLAR

@HAKTANZUMRUT1: Çocuğunun adını Marco koyacak bir sürü kişi tanıyorum. @OZGURRCAN1914: Her dönem başkalarıyla karşılaştırma hadsizliğine düşülüyor. O da her zamanki gibi krallığını ilan ediyor. @TUNA1924: Marco'nun heykeli dikilmeli. @YASİNGEDİK1914: Dünya döndükçe, kıyamete kadar, kırılamayacak bir rekor.

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