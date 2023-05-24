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Haberler Altay Altay'da oyuncular ödeme bekliyor

Altay'da oyuncular ödeme bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen kümede kalmayı başaran Altay'da oyuncuların büyük bölümünün kongre sürecine göre hareket edeceği ifade edildi. Siyah-beyazlı takımda oyuncuların büyük bölümünün kulüpten alacaklı olduğu, ödeme yapılmaması durumunda özellikle tecrübeli futbolcuların kulüpten ayrılabileceği dile getirildi.

DHA

24.05.2023, 14:23

Altay’da oyuncular ödeme bekliyor
Sezon devam ederken uzun süre ödeme yapılmayan Zeki, Tolga ve Naderi gibi bazı deneyimli oyuncuların takımdan ayrılma noktasına geldiği ancak ikna edilerek fedakarlık yaptıkları ve mücadeleye devam ettikleri bildirildi. Altay'da 29 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran'da yapılacak kongre öncesi yönetimin göreve devam edip etmeyeceği netlik kazanmadı.

FUTBOLCU FABRİKASI
Altay, ligin son haftasında evinde 3-1 kazandığı Tuzlaspor maçında sahaya, "Büyük Altay, Türkiye'nin Futbolcu Fabrikası" pankartıyla çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından da paylaşılan bu gönderinin altına Altay patentli oyuncular, "Biz Büyük Altay'ız" mesajları paylaştı. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Okay Yokuşlu ve sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, "Tükenmez Bir Kaynak Okuldur Altay" yorumları yaptı. Altay, Tuzlaspor randevusuna altyapıdan yetişen ilk 11'de 6, sonradan oyuna giren 5 olmak üzere toplam 11 oyuncusuna şans verdi.
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