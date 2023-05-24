Ceyhun’dan çağrı

Spor Toto 1. Lig'de zor şartlar altında kümede kalarak büyük bir başarıya imza atan Altay'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, yaptığı açıklamayla camiaya "birlik" mesajı verdi. Sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün düzlüğe çıkıp gelecek sezon tehlike yaşamaması için siyah-beyazlı camiaya çağrıda bulunan Ceyhun Gülselam, "Büyük Altay olarak iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha bitirdik ve üzerimize düşeni takım olarak yaptığımız için gururluyum. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, yöneticilerimizi, kulüp personelini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.



"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Gelecek sezon hakkında da önemli açıklamalar yapan deneyimli orta saha, "Gelecek sezon için camiamızdaki herkes elini taşın altına koymalı. Yeni sezon için süremiz çok dar ve bu ekipteki herkes çok kıymetli. Bu ekipten kimse eksilmemeli. Büyük Altay ve Büyük Altay taraftarlarına daha güzel başarılar yakışır. Hep birlikte bu takımı daha iyi yerlere getirmeliyiz, herkes üstüne düşeni yapmalı" ifadelerini kullandı.

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