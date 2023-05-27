Altay’da kaptan beklemede

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmayı başaran Altay'da bu sezon oynadığı 32 maçın 29'unda ilk 11'de görev alan ve stoper olmasına rağmen 3 de gol atan 41 yaşındaki kaptan İbrahim Öztürk, "Ben görev adamıyım. Büyük Altay için ne görev verilirse yapmaya hazırım" mesajı verdi. Başkan Ayhan Dündar'ın sezon başında elini taşın altına koyduğunu belirten İbrahim, kulübün tekrar seçim sürecine girdiğini hatırlatarak, "Kariyerimdeki 21. sezonum bitti. Altay'da daha önce 2 sezon ve son 6 sezon olmak üzere toplam 8 sezon geçirdim. Altay'la gönül bağım var. Bu yaşıma rağmen bu kadar maç oynamak benim için de mutluluk verici. En ufak bir katkım olduysa ne mutlu. Biz görev adamıyız. Bazen iyi bazen kötü günümüz olabiliyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çevremdeki insanlar bana futbola devam etmem için destek veriyor. 5 Haziran'da yeniden seçim var. Sözleşmem sona erdi. Süreci bekliyorum. Önemli olan Büyük Altay'ın daha iyi yerlerde olması. Ne görev verirlerse hizmete hazırız" dedi.

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