Altay’da Dündar’dan acı reçete

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Altay'da 1.5 sezondur devam eden transfer yasağının 2023-24 sezonun ilk yarısında da süreceği açıklandı. Eski yabancı futbolculara olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 2021-22 sezonunun devre arasında transfer tahtası kapatılan siyah-beyazlılar, bu sezon kadrosuna takviye yapamadan mücadele etti. Transfer yasağının bu yaz döneminde kalkmayacağını belirten Başkan Ayhan Dündar, "Yasak en erken ocak ayında kalkar. Diğer dosyaların davaları da her an gelebilir. Transferle ilgili olumlu bir gelişme yaşanacağını düşünmüyorum. Ara transfer döneminde tahtayı açmak için tamamı olmasa da çok ciddi ödemelerin yapılması ve muvafakatname alınması gerekiyor. FIFA'da 20'ye yakın dosyamız var. Futbolculara ödeme yapmazsak kulübümüze ağır cezalar gelebilir" şeklinde konuştu.İzmir temsilcisinde mevcut kadrodan sadece 42 yaşına basacak kaptan İbrahim Öztürk'ün sözleşmesi sona erecek. Altay, kontratları süren oyuncularına gerekli ödemeleri yapıp kadrosunu koruyarak yeni sezona başlamayı hedefliyor. Siyahbeyazlıların transfer yasağı borcunun yaklaşık 10 milyon Euro olduğu kaydedildi.Spor Toto 1. Lig'de büyük imkansızlıklar içerisinde lige tutunan Altay'da altyapıdan gelen oyuncuların performansı bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Sezon başında büyük bel bağlanan, ancak sezon ortasında sözleşme krizi yaşanan ve kadro dışı bırakılan Arda Gezer de bu isimlerin başında geliyor. Uzun bir süre takımla çalışamayan 20 yaşındaki futbolcu, daha sonra yönetimle anlaşmış ve arkadaşlarına katılmıştı. Takımın ikinci devrede yakaladığı çıkışta orta sahadaki çalışkanlığıyla rol oynayan genç yetenek başarıda pay sahibi oldu. Bu sezon siyah-beyazlı formayı 23 maçta terleten Arda Gezer, Tuzlaspor müsabakasında bir de gol attı.