Altay’da Üzümcü belirsiz

Spor Toto 1. Lig'de büyük zorluklarla kümede kalmayı başaran Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün takımın başında kalıp kalmayacağı 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kuruldan sonra netlik kazanacak. Sportif direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü, 23. haftadaki Adanaspor yenilgisinin ardından Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirildi. İlk deneyimini yaşadığı İzmir temsilcisinin başında 14 karşılaşmada görev alan teknik patron Tuna Üzümcü, 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi görüp maç başına 1.5 puan ortalamasıyla takımı ligde tuttu. Altay'da taraftarlar, Tuna Üzümcü'yü son oynanan Tuzlaspor maçında alkış yağmuruna tuttu. Üzümcü için son kararı göreve gelecek yönetim verecek.

EREN KARATAŞ GÖZ DOLDURDU

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmayı başaran Altay'da genç file bekçisi Eren Karataş performansıyla göz doldurdu. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve bu sezon ilk kez A takım ile maçlara çıkan Eren, bu sezon 14 maçta İzmir ekibinin kalesini korudu. Ozan Evrim Özenç'in sakatlığı nedeniyle kaleyi ondan devralan Eren Karataş, gösterdiği performansla takımının ligde kalmasında söz sahibi oldu. Genç eldiven 14 maçın 5'inde rakip takıma gol izni vermedi.