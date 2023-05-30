Kapıdaki tehlike

Spor Toto 1. Lig'de kümede kaldıktan sonra olağan genel kurul sürecine giren transfer yasaklısı Altay'da yabancı oyuncuların yuvadan uçma tehlikesi bulunuyor. Siyahbeyazlılarda İsveçli stoper Eric Björkander ile İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin 3 aylık alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurdukları ve ödeme sürelerinin dolduğu bildirildi. Kongre sürecini bekleyen Björkander ile Naderi'nin serbest kalma hakkı kazandığı, istemeleri halinde tek taraflı fesih yoluna gidebilecekleri iddia edildi. Öte yandan Altay'da bu sezon 21 gol atarak 1. Lig'de 4. kez gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao'nun da ödeme beklediği kaydedildi. Usta golcüye ödeme yapılmaması halinde aynı yolu seçebileceği ifade edildi.



YERLİLERDEN İHTAR KARARI

İzmir temsilcisinde tecrübeli yerli oyuncuların bir bölümü de kulübe ihtarname gönderme kararı aldığı ifade edildi. Yabancı futbolcularına ek olarak yerli isimlerin de Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağı Altay, bu isimlere de 30 gün içinde ödeme yapmak zorunda kalacak.



GÖZLER OLAĞAN KONGREYE ÇEVRİLDİ

Geçtiğimiz sezondan bu yana maddi ve manevi birçok sorunla baş etmeye çalışan siyah-beyazlılarda gözler olağan kongreye çevrildi. Mevcut yönetimin gelecek sene için de kadroyu korumak amacıyla kaynak arayışlarını sürdürdüğü ifade edilirken, 5 Haziran'da yapılacak genel kurul sonrası göreve gelecek yönetimi oldukça hareketli günler bekliyor.



İSTİKRARIYLA GÖZ DOLDURDU

İki sezondur Altay formasını giyen 26 yaşındaki Björkander, oldukça başarılı bir grafiğe imza atarken, istikrarıyla da göz doldurdu. Siyah-beyazlı ekiple geçen yıl Süper Lig'de 26, bu sezon ise 1. Lig'de 30 olmak üzere toplam 56 karşılaşmaya çıkan İsveçli savunmacı bu süreçte rakip ağları 2 kez sarsma başarısı gösterdi.

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