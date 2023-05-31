Ozan Evrim’in şanssız sezonu

Spor Toto 1. Lig'de ligde kalmayı başaran Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, sezonu büyük şanssızlıklarla kapattı. Kulüpteki 3. sezonunda ilk kez birinci kaleci konumuna gelen file bekçisi, sezonun ilk şokunu olaylı Göztepe derbisinde yaşadı. 27 Kasım 2022'deki derbide tribünlerde yaşanan büyük olaylar nedeniyle duran maçta Göztepeli bir taraftarın saldırısı sonucu Ozan'ın başına 4 dikiş atılmıştı. Bu üzücü olayın ardından 1 maç kaçırıp futbola dönen tecrübeli eldiven, olaylı derbinin psikolojisinden kurtulmak isterken bu kez sakatlık kabusu yaşadı. Son maçına 3 Şubat'ta iç sahada Adana karşısında çıkan 30 yaşındaki kaleci, formaya hasret kaldı. Dizinde menisküs yırtığı tespit edilerek bıçak altına yatan kaleci Ozan Evrim, son 13 maçta görev yapamadı.

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