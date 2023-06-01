Altay’a Kazımcan piyangosu

Spor Toto 1. Lig'de maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'a, Kazımcan Karataş piyangosu vurdu. Sezon başında 20 milyon lira bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kazımcan'ın sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasıyla siyah-beyazlılar 2 milyon lira bonus kazandı. Genç futbolcunun sözleşmesindeki özel madde gereği İzmir temsilcisi bu parayı direkt kasasına koyacak. Altay, genç sol bekten maddi olarak da yararlanmaya devam edecek.



CAN SUYU OLACAK

İzmir temsilcisi, oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak. Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta görev alan 20 yaşındaki savunmacı, son 4 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Sezon başı ve devre arasında Kazımcan'dan gelen parayla mevcut kadrosunu oluşturan Altay yönetimine, 2 milyon lira yine can suyu olacak. Kaynak arayan siyah-beyazlı kurmaylar, Kazımcan'dan gelecek parayı yine oyuncuların ödemesinde kullanacak. Altyapısından yetiştiği Altay'ın 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmasıyla ilk kupasını kaldıran Kazımcan, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak genç yaşta önemli bir başarıya imza atmış oldu. Genç defans oyuncusu, bu sezon ise başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekerek A Milli Takım'a da göz kırptı.



ÖNCE KÜME DÜŞTÜ SONRA KUPA KALDIRDI

2021-2022 sezonunda siyah-beyazlı formayla Süper Lig'den Birinci Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Kazımcan, bu sezon ise büyük mutluluk yaşadı. Galatasaray formasıyla ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atan 20 yaşındaki futbolcu, zor şartlar altında mücadelesini sürdüren ve altyapısından yetiştiği kulübü Altay'ın kasasını doldurmasına yardım ederken, Süper Lig şampiyonluğuyla da kariyerine bir kupa daha ekledi.

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