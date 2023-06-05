Altay’da seçim günü

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 40 puanla 12. sırada tamamlayan Altay bugün olağan genel kurula gidecek. İzmir Atatürk Stadı içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongre 18.30'da başlayacak. Altay'da başkanlık için henüz resmi bir aday çıkmadı. Ancak kulislerde iki ismin başkanlık için yarışacağı ifade ediliyor. Geçen sezon kulübü kayyuma gitmekten kurtararak son anda aday olup göreve soyunan mevcut başkan Ayhan Dündar'ın listesini hazırladığı öne sürüldü. Dündar'ın bu kez İz Enerji Genel Müdürü Ali Ercan Türkoğlu ve İbrahim Akman'a yakın olan Cemil Kaya gibi iş insanlarından oluşan bir liste ile yarışa gireceği öğrenildi.



KÖROĞLU ADAY OLMAYACAK

Altay'ı Süper Lig'e kadar taşıyan önceki başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun da hazırlık yaptığı öğrenildi. Ekmekçioğlu geçen yıl 28 Nisan'da ibra edilerek görevi bırakmıştı. İsmi başkan adaylığı için anılan eski yönetici Umut Köroğlu'nun ise aday olmayı düşünmediği öğrenildi.



'SAHİPSİZ KALMAZ'

Süper Lig'den düştükten sonra olağanüstü seçimle göreve gelen ve takımı 1. Lig'de tutmayı başaran mevcut başkan Ayhan Dündar, daha önce yaptığı açıklamada başka aday çıkmaması halinde göreve devam edeceğinin sinyalini vermişti. Dündar, "Altay köklü bir camiadır. Kesinlikle sahipsiz kalmaz" ifadelerini kullanmıştı. 400 milyon TL'nin üzerindeki borç yükü ve devam eden transfer yasağıyla yeni sezona başlayacak Altay'da yeni yönetimi yine sancılı bir süreç bekliyor.

DİĞER