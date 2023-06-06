Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonunu 40 puanla 12'nci sırada tamamlayan Altay'da olağan genel kurul yapıldı. Kongre, İzmir Atatürk Stadı içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleşti. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 5 Haziran'a ertelenen genel kurulda seçime tek liste ile gidilirken, mevcut Başkan Ayhan Dündar tek aday olarak girdi. Geçen sezon Özgür Ekmekçioğlu'ndan görevi devralan ve tüm zorluklara rağmen gemiyi limana yanaştırmayı başaran Dündar'ın seçimi 282 oyla tekrar kazanmasıyla siyah-beyazlılarda 2. Dündar dönemi resmen başlamış oldu.Kulübün sıkıntılı günlerinde doğru yaptıkları işler gibi yapamadıkları işlerin de olabileceğini ifade eden Dündar, yönetime destek verenlere teşekkür etti. Dündar camianın birlik ve beraberlik içerisinde olmasının önemini vurgulayarak, "Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Bu takımın ne olursa olsun bu sezon ligde kalması gerektiği inancıyla mücadele ederek takımı ligde bıraktık" ifadelerini kullandı.Altay camiasının gerçek anlamda kenetlenme örneğini ortaya koyduğu takdirde bütün sorunların üstesinden gelebilecek bir camia olduğunu dile getiren Başkan Dündar, "Altay'ın kendi yetiştirdiği oyuncularla kadro oluşturmayı önemsiyoruz. Gençlere güveniyoruz" açıklamasını yaptı.Başkan Ayhan Dündar'ın yeni yönetim kurulu da açıklandı. Yeni yönetimde Süleyman Özkaral, Ercan Türkoğlu, Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Cemil Kaya, Murat Pervane, Aşkın Yenilmez, İhsan Saraç, Erdem Yağız Ergün, Ahmet Öncel ve Fuat Ocakoğlu yer aldı.2022-2023 sezonu faaliyet raporunun ardından denetleme kurulu raporuna göre Altay'ın güncel borcunun yaklaşık 475 milyon TL olduğu kayıtlara geçti.Geçen sene gerçekleştirilen ve tatsız olaylara sahne olan kurulun ardından dün akşam düzenlenen genel kurulda oldukça sakin bir ortam hakimdi. Konuşma yapan Altay Divan Kurulu Başkanı Prf. Dr. Ahmet Çoker de bu konuya dikkat çekerek, "Genel kurullarımız bugün olduğu gibi, ileride de inşallah kavgasız, gürültüsüz kültürümüze uygun şekilde yapılır. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza ve İbrahim Akman'a çok teşekkür ediyorum. 12 milyon civarında takviye sağlamıştır, ona da ayrı bir parantez açmak istiyorum. En büyük Altay" diye konuştu.