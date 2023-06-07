Altay’da Dündar inançlı

Spor Toto Birinci Lig'de tüm imkansızlıklara rağmen takımı ligde tutan başkan Ayhan Dündar önceki gün tek liste ile gidilen seçimli genel kurulda yeniden başkan oldu. Farklı ve güçlü bir yönetim listesiyle göreve ikinci kez soyunan Ayhan Dündar ve ekibini yine zorlu süreç bekliyor. Siyah-beyazlı ekipte transfer yasağı devam ederken kulübün yaklaşık 475 milyon liralık borcu bulunuyor.



"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

BU miktarın 283 milyon lirasını ise eski ve mevcut futbolcu alacakları ile teknik heyetlere olan borçlar oluşturuyor. Ayhan Dündar'ın başında olduğu yeni yönetimin öncelikli hedefi, borçları günden güne azaltacak çalışmaların yanında gelecek sezonun kadro planlamasında da fire vermemek olacak. Önceki gün gerçekleşen genel kurulda Başkan Ayhan Dündar yaptığı açıklamada kenetlenme vurgusu yaparak, "Büyük zorluklar çektiğimizi herkes biliyor, ama takımızı hak ettiği ligde tutmayı başardığımız için çok mutluyuz. Bu kadar imkansızlığa rağmen borçlarımızı çok normal şartlarda frenlediğimizi ve bir şeyleri hep beraber başardığımızı düşünüyorum. Herkesin, o, bu, şu demeden gerçek anlamda birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi inancındayım. Altay camiası çok büyük bir camia. Gerçek anlamda kenetlenme olursa borçlarımız üstesinden gelinemeyecek rakamlar değil" ifadelerini kullandı.



KURULA KADIN ELİ DEĞDİ

İzmir temsilcisinde gerçekleşen seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ayhan Dündar'ın 11 kişilik yönetim kuruluna kadın eli değdi. Dündar'ın oluşturduğu listede yer alan Avukat Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Altay tarihinde yönetim kurulunda görev alan ilk ve tek kadın olarak tarihe geçti. Önceki gün yapılan kongrede yönetim kuruluyla birlikte sahneye çıkan Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, üyelerden de en çok alkış alan isimlerin başında geldi.

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