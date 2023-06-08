Altay’da plan vakti

Spor Toto 1. Lig'de bütün imkansızlıklara rağmen kümede kalmayı başaran Altay'da başkanlığa tekrar Ayhan Dündar'ın seçilmesinin ardından planlama vakti geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulun ardından gözünü gelecek sezona çeviren İzmir ekibinde öncelik yine deneyimli isimleri kadroda tutmak olacak. Dündar ve ekibinin önümüzdeki günlerde mevcut teknik heyet ve camia ile gelecek sezon planlaması için bir toplantı yapacağı öğrenildi. Mevcut transfer yasağı devam edecek olan siyahbeyazlılarda bu yasağın süreceği ve yaklaşık 220 milyon liralık bir borcun ödenmesinin şu an zor olduğu ifade edildi. Kaynak arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların bu parayı ise çoğunlukla sezon içi harcamalarda kullanacağı öğrenildi.

ÜZÜMCÜ GÖRÜŞME ODASINA

Başkan Ayhan Dündar ve ekibinin ilk olarak deneyimli isimleri ikna etmek için çaba sarf edeceği ifade edilirken, elini çabuk tutacağı kaydedildi. Geçen sezon başında tecrübeli futbolcular ligin başlamasına az bir süre kala kamp göremeden takıma katılmış ve hazır hale gelip forma giymeleri gecikmişti. Bu sezon daha hızlı davranması ve kadro planlamasını erken tamamlaması beklenen Altay'da başkan Dündar'ın ilk hamlesi bekleniyor. Teknik direktör Tuna Üzümcü'yle de yola devam etmeyi düşündüğü öğrenilen kurmayların, son kararını yapılacak detaylı görüşmeden sonra vereceği kaydedildi.

Altay'da 14 maça çıkan Üzümcü, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak Altay'ı kümede tutmuştu.