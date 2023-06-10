Büyük Altay’a can suyu

Spor Toto 1. Lig'de maddi imkansızlıklarla boğuşan Altay'a İspanya'dan piyango geldi. Altay altyapısından yetişen ve İzmir'den Fransız ekibi Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'ın Valencia'ya transferi resmen gerçekleşti. İspanya La Liga ekibi, geçen sezon takımda kiralık olarak forma vermediği milli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Altay, 2020 yılında 1.5 milyon Euro'ya Olimpik Lyon'a transfer olan Cenk'in sözleşmesine sonraki satıştan pay maddesi koydurmuştu. 22 yaşındaki oyuncunun Valencia'ya transferinin ardından İzmir ekibi kasasına 350 bin Euro koyacak.



YILDIZLARI TUTACAKLAR

Geçtiğimiz hafta içinde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve ekibi, Cenk'ten gelen 350 bin Euro'luk gelirle rahat bir nefes alacak. Transfer yasağı nedeniyle bu sezon da takviye yapamayacak olan siyah-beyazlılar, Cenk'ten gelen para ile eldeki mevcut oyuncuların bir kısmını elinde tutacak. Ayrıca Altay yönetimi, transferin gözdesi olan gençler Arda Gezer, Eren Karataş, Eren Erdoğan ve Efe Sarıkaya'dan da ciddi gelir hedefliyor.



TUNA ÜZÜMCÜ KALMAK İSTİYOR

Altay'da Ayhan Dündar'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından yeni sezonun planlaması başladı. Geçen sezonun 23'üncü haftasında Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevini üstlenen ve Altay'ı kümede tutan genç çalıştırıcı Tuna Üzümcü, gelecek sezon da takımın başında kalmaya istekli olduğunu söyledi. Üzümcü, "Benim açımdan hiçbir problem yok. Başkanımız ve yöneticilerimizle yeni sezonun planlamasını yapacağız. Kadromuzu korumak ve kampa tüm oyuncularımızı götürmek istiyoruz. Bu sezon daha da üstüne koyup ilerlemek istiyoruz. " dedi.

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