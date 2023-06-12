Büyük Altay ‘istikrar’ dedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon çalışmaları başlıyor. Başkan Ayhan Dündar'ın bir dönem daha görevine devam etmesinin ardından kolları sıvayan yönetim ilk olarak teknik direktör Tuna Üzümcü ile yola devam etme kararı aldı. Geçen sezon takımı kümede tutmayı başaran genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Kurmaylar, Üzümcü'nün verdiği rapor doğrultusunda kadroyu da koruma kararı aldı. Transfer yasağını kaldırması çok zor görünen siyah-beyazlılar özellikle tecrübeli futbolcularla görüşecek.



ÖNCELİK TECRÜBELİLERDE

Yönetimin kaleci Ozan, Ceyhun, Björkander, Naderi, Paixao, Tolga, Zeki ve Deniz'i yeni sezonda da bırakmak istemediği ifade edildi. Deneyimli isimlerin yanına geçen sezon olduğu gibi genç futbolcuları monte etmeyi planlayan Tuna Üzümcü'nün altyapıdan yetişen yeni gençlere de şans vereceği vurgulandı.

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