Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon maddi sıkıntılar ve transfer yasağına rağmen ligde tutunmayı başaran Altay'a piyango vurdu. Yeniden başkanlığa seçilerek güvenoyu alan Ayhan Dündar ve ekibi, eski oyuncularından gelen ekstra bonuslarla rahat bir nefes alırken, yıldız isimlerin de satışıyla yeni sezon bütçesini oluşturacak. Siyah-beyazlılar bir süre önce sezon başında Galatasaray'a 20 milyon lira bonservisle gönderdiği Kazımcan'dan şampiyonluk bonusu olarak 2 milyon lira daha kasasına koymuştu. Siyahbeyazlılar, ayrıca eski oyuncusu Cenk Özkaçar'ın Valencia'ya transferi sonrası 350 bin Euro almaya hak kazanmıştı.Kasasına iki oyuncudan yaklaşık 11 milyon lira koyacak olan Altay, transferin gözdesi olan yıldızların satışından gelirin artmasını bekliyor. Altay'ın 17 yaşındaki stoperi Efe Sarıkaya'ya Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler yağmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Efe'yi İspanya'dan bir takımın düzenli olarak takip ettiği ve beğendiği bildirildi. Bu kulübün son UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla olduğu iddia edilirken, Süper Lig'den de Medipol Başakşehir'in oyuncuyu radarına aldığı vurgulandı.Altay'dan geçen sezon başında Kazımcan'ı transfer eden Galatasaray'ın, aynı ekipte forma giyen kardeşi Eren Karataş'a talip olmasının ardından diğer Süper Lig ekipleri de genç eldiven için sıraya girdi. 22 yaşındaki Eren'e G.Saray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor'un talip olduğu öğrenilirken siyah-beyazlı yönetimin bonservis bedeli olarak futbolcudan en az 1 milyon Euro bekliyor. Ayrıca siyah-beyazlıların vitrine çıkardığı Eren Erdoğan ve Arda Gezer'e de ilgi çok büyük.