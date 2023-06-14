Altay’da Eric’e talipler var

SPOR Toto 1. Lig'de gözünü gelecek sezona çeviren ve kadrosunu fire vermeden korumak isteyen Altay'da Eric Björkander'e tekliflerin geldiği iddia edildi. Sergilediği istikrarlı performansla alkış toplayan İsveçli 27 yaşındaki stoper için eski takımı Mjallby'nin ve Belçika ekibi Charleroi'nin nabız yokladığı ifade edildi. İki sezondur siyah-beyazlı formayı giyen deneyimli savunmacı için İsveç ekibinin oldukça istekli olduğu kaydedildi.

İKNA TURLARI BAŞLAYACAK

İzmir temsilcisinin Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde kadroya katılan Björkander, o sezon 26 maçta forma giymişti. İsveçli yıldız geride kalan sezonda ise 30 mücadelede görev yaparken, 1 gol katkısı verdi. Kadroyu korumak isteyen Altay yönetiminin tecrübeli isimle görüşme gerçekleştirerek kalmaya ikna etmeye çalışacağı belirtildi.