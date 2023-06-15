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Altay’da iç trafik

İzmir ekibinde Paixao ve diğer isimlerin takımdan ayrılacağı söylentileri gerçeği yansıtmazken, tüm futbolcuların takımda mutlu olduğu vurgulandı

BERKE ÖZBAY

15.6.2023

Gazete

Altay’da iç trafik

Maddi zorluklara rağmen geçen sezon kümede kalmayı başaran Altay'da iç trafik başlıyor. İzmir temsilcisinde Marco Paixao'nun boşa çıktığı ve takımdan ayrılacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken, Portekizli ile birlikte Naderi ve Björkander'in FIFA'ya, yerli futbolcuların ise TFF'ye alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle şikayette bulunduğu ancak oyuncularla kulüp arasında bir sorun olmadığı öğrenildi. 5 Haziran'da yapılan kongreden bir gün sonra birçok yıldız ismin boşa çıkmasına rağmen takımdan ayrılmadığı vurgulanırken, bu şikayetlerin sadece futbolcuların yasal haklarını ellerine almak ve kongre sürecini görmek için yapıldığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Tüm futbolcuların takımda mutlu olduğu kaydedilirken, artık gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Kadroda fire vermeden yoluna bu sene de devam etmek isteyen siyah-beyazlılarda herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığı belirtilirken, gelecek sezon planlamasında kurmayların futbolcular ve teknik direktör Tuna Üzümcü ile bugünden itibaren görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

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