Eren’e teklif yağıyor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Altay'da gelecek sezon yapılanması için görüşmeler başlarken, bir yandan da İzmir ekibinin gençlerine yoğun ilgi var. Siyahbeyazlılarda oldukça başarılı bir sezon geçiren Eren Erdoğan'a Süper Lig'den Hatayspor'un ilgisinin olduğu kaydedilirken, Volkan Demirel'in kurmaylarla görüşme yaptığı ancak teklifin az bulunduğu öğrenildi. İngiliz ekibi Hull City'nin de Eren'i izlediği ve çok beğendiği kaydedilirken, önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılması bekleniyor.

ALT SINIR BELİRLENDİ

Hatay ve Hull City'nin 22 yaşındaki kanat forvet için yaklaşık 5-6 milyon lira bandında teklif sunmaya hazırlandığı ancak siyah-beyazlı kurmayların alt sınır olarak en az 20 milyon lira istediği kaydedildi. Beklenen teklifin gelmemesi halinde Eren'in takımda kalacağı da öğrenildi.

ALTYAPIDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

ALTAY'DA 5 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna tekrar oturan Ayhan Dündar, siyah-beyazlı yönetimle düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını belirleyerek, altyapının başına Ali Oğuz Yavaş'ı getirdi. Yavaş önderliğinde altyapıdaki görev dağılımı da belli oldu. Altay'ın altyapısındaki görev dağılımında Mert Kaya, başkan yardımcısı; Barış Tuaç, genel sekreterlik görevine getirildi.