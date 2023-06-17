Altay tecrübe kazandı

Geride kalan sezonda karşılaştığı tüm zorluklara rağmen 1. Lig'e tutunmayı başaran Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, takım olarak tecrübe kazandıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, yetiştirici kimliklerini devam ettirmeye odaklandıklarını ifade ederken, geride kalan sezonda altyapı ağırlıklı kadroda birçok genç futbolcunun forma giydiğini belirtti. Üç senelik bir proje planlaması ile yola çıktıklarını belirten Tuna Üzümcü, projelerinin ilk senesini çok iyi geçirdiklerini ve gelecek adına önemli işler yaptıklarını kaydetti.

"KENDİ KENDİMİZE YETECEĞİZ"

Altay olarak kendi kendilerine yetebilecek bir oluşum yaratma adına büyük yol kat ettiklerini belirten Üzümcü, tecrübe ve gençliğin karışımıyla mücadele ettikleri geçen sezonda altyapıdan yetişen birçok futbolcunun 1. Lig'de kritik maçlarda görev yaptığını belirtti. Üzümcü, "Gençlerimiz artık daha tecrübeli. Gelecek sezonda sahaya daha özgüvenli çıkacaklar, sonraki sene ise artık daha deneyimli olacaklar. Şimdi sırada altyapıda bu yetiştirici kimliğimizi sürdürmek ve A takımımızı beslemeye devam etmek var" ifadelerini kullandı.