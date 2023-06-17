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Haberler Altay Altay'da emektar futbolcuların takımda yer alıp almayacağı belli değil

Altay'da emektar futbolcuların takımda yer alıp almayacağı belli değil

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Altay'da yaşları 42 olan forvet Murat ve stoper İbrahim'in takımda yeni sezonda yer alıp almayacağı konusu henüz netleşmedi.

DHA

17.06.2023, 17:53 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 17:56

Altay’da emektar futbolcuların takımda yer alıp almayacağı belli değil

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve yönetimi, siyah-beyazlı takımın emektar futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç konusunda kararsız kaldı. Transfer yasaklısı kulüpte profesyonel liglerin en yaşlı oyuncuları olan 42 yaşındaki forvet Murat ve stoper İbrahim'in yeni sezonda A takım kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Transfer yasağı nedeniyle 2019'da jübile yapan Murat'ı 3 yıl sonra geçen sezon futbola döndüren İzmir temsilcisi, önceki sezon Süper Lig'de görev yapan İbrahim'i de kadrosunda tutmuştu. Sözleşmesi biten İbrahim ligde 32 maçta görev alıp, 3 de gol atarak takıma katkı sağladı. Kontratı süren antrenör-oyuncu Murat ise ligde 8 kez şans buldu. İki usta oyuncunun durumları bütçeye bağlı.

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