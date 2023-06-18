Altay emektarlar için kararsız

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve yönetiminin, siyah-beyazlı takımın emektar futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç konusunda kararsız kaldığı ifade edildi. Transfer yasaklısı kulüpte profesyonel liglerin en yaşlı oyuncuları olan 42 yaşındaki forvet Murat ve stoper İbrahim'in yeni sezonda A takım kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 2019'da jübile yapan Murat'ı 3 yıl sonra geçen sezon futbola döndüren İzmir temsilcisi, önceki sezon Süper Lig'de görev yapan İbrahim'i de kadrosunda tutmuştu. Sözleşmesi biten İbrahim ligde 32 maçta görev alıp, 3 de gol atarak takıma katkı sağladı. Kontratı süren antrenör-oyuncu Murat ise ligde 8 kez şans buldu. İki usta oyuncunun durumlarının bütçeye bağlı olduğu belirtilirken, durumlarının önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.

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