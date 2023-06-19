Altay’da ikna turları başladı

Spor Toto 1. Lig'de ekonomik imkansızlıklar ve transfer yasağına rağmen kümede kalmayı başaran Altay'da hareketli saatler başladı. Bir yandan kaynak arayışında olan bir yandan da kadrodaki isimleri korumaya çalışan İzmir temsilcisinde futbolcu ve teknik heyetle görüşmeler hız kazandı.

ÖDEME PLANI SUNULDU

Siyah-beyazlılarda İbrahim Öztürk dışında sözleşmesi biten futbolcu bulunmazken, ödemelerden dolayı boşa çıkan isimleri ikna turları sürüyor. Gelecek sezon çalışmaları kapsamında yapılacak hazırlık kampında kadroda fire vermek istemeyen Altay'da başkan Ayhan Dündar ve ekibinin yerli ve yabancı futbolculara bir ödeme planı sunduğu öğrenildi. Futbolcuların yönetimin sunduğu bu planı kabul etmesi halinde takımla önümüzdeki sezon da devam edeceği, ancak anlaşma zemini sağlanamazsa yolların ayrılacağı ifade edildi. Futbolcuların takımda mutlu olduğu ve ayrılmayı son seçenek olarak baktıkları da gelen haberler arasında.