Naderi kafaları karıştırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da alacakları yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazanan Mohammad Naderi, bireysel antrenman sırasında Boluspor forması giyerek kafaları karıştırdı. Tecrübeli sol bekin İran'da spor salonunda çalışırken aynı ligde mücadele eden Boluspor'un forması giymesi, "Altay'dan ayrılıyor mu?" sorularını gündeme getirdi.

"TRANSFER DURUMU YOK"

Siyah-beyazlı taraftarlarda sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla İranlı sol beki bu davranışı sebebiyle eleştirirken, İranlı oyuncunun transferinin şimdilik söz konusu olmadığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Naderi'nin daha önce Boluspor'la oynadıkları bir karşılaşma sonunda rakip takım oyuncusu ile formaları değiş tokuş yaptığı, Boluspor formasını giymesinde art niyet ya da transfer durumu olmadığı ifade edildi. İranlı savunmacının kulüpte kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.