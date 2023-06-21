Naderi’ye İstiklal kancası

Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezon çalışmalarına başlayan ve kadrodan fire vermemek için büyük çaba sarf eden Altay'da Mohammad Naderi'ye talip çıktığı iddia edildi. İki sezondur İzmir temsilcisinin formasını terleten 26 yaşındaki İranlı sol beke eski takımı İran Pro Ligi ekiplerinden İstiklal'in kanca attığı öğrenildi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de ve geride kalan sezonda Birinci Lig'de siyah-beyazlı takımın değişilmez isimlerinden olan deneyimli savunmacı bu süreçte 56 mücadelede görev yaparken 3 gol, 1 de asistle skora önemli bir katkı sağlamıştı.

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Geride kalan sezonda İran Pro Ligi'ni 3. sırada tamamlayan İstiklal'de 2020-2021 ve 2021-2022 sezonu başında olmak üzere toplam 27 maça çıkan Naderi, Asya'nın en büyük organizasyonu Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişti. Siyahbeyazlı ekiple görüşmelerini sürdüren sol bekin takımda kalmak istediği ifade edilirken, İran ekibinin transfer listesinin en başına Naderi'yi yazdığı ve ısrarcı olduğu kaydedildi.