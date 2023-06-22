Büyük Altay’da Özgür’e kanca

Spor Toto 1. Lig'de maddi imkansızlıklar ve devam eden transfer yasağıyla geleceğini planlamak için kolları sıvayan Altay'da Özgür Özkaya'ya Şanlıurfaspor'un talip olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinde 5 sezonu geride bırakan 35 yaşındaki sol bek için gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Güneydoğu Anadolu ekibinin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı ifade edildi. Altay ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan deneyim savunmacıyı kadrosuna katmakta oldukça ısrarlı olduğu öğrenilen yeşil-sarılıların, 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için ilk hedeflerinden birinin Özgür olduğu belirtildi.

ESKİ TAKIMI TALİP OLDU

2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Şanlıurfaspor formasıyla 41 mücadelede forma giyen tecrübeli yıldız oyuncu, bir yandan da siyahbeyazlı kurmaylarla görüşmelerini sürdürürken, geleceği ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde vererek net adım atacak.