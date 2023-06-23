Büyük Altay’da şok Eric iddiası

SPOR Toto 1. Lig'de gelecek sezon çalışmalarına başlayan Altay'da görüşmeler sürerken, stoper Eric Björkander ile ilgili ülkesi İsveç'te önemli iddialar ortaya atıldı. Haberde, deneyimli savunmacı Björkander'in Altay ve Türkiye'deki süresinin sona erdiği ifade edilirken, oyuncunun geleceğinin belirsiz olduğu kaydedildi. İsveçli yıldızın menajeri Patrick Mörk'ün ise, "Eric sözleşmesini bozdu ve önümüze bakacağız. Ancak daha fazla ayrıntıya giremem" dediği öğrenildi. Önümüzdeki sezon için elini çabuk tutmak isteyen ancak henüz somut bir adım atamayan İzmir temsilcisini telaş sararken, Eric'in yanı sıra İran'dan talipleri olan Naderi ve Paixao'nun yanı sıra tecrübeli yerli yıldızlar Özgür, Tolga, Ceyhun'un yanı sıra genç oyuncu Kutay'ın da ayrılma ihtimalleri oldukça yüksek gözüküyor.