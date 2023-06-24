Büyük Altay’da yıldızlara kanca

Spor toto 1. Lig'de yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Altay'da yıldız futbolcular transferin gözdesi oldu. Ekonomik sıkıntılar yaşayan, transfer yasağı süren ve yeni sezon öncesi hiçbir futbolcusunu kaybetmek istemeyen İzmir temsilcisinde Özgür Özkaya, Marco Paixao ve Tolga Ünlü'ye Türkiye'den talipler günden güne artıyor. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor'un kanca attığı Özgür Özkaya'ya Boluspor, Eyüpspor ve Bodrumspor'un da ilgisinin olduğu öğrenildi. 1. Lig'de Altay formasıyla gol krallığı tacını dördüncü kez takan Portekizli usta golcü Paixao'nun 1. Lig'e yükselen Çorum FK ve Kocaelispor'un transfer listesinde yer aldığı ve orta saha oyuncusu Tolga Ünlü'ye ise Sakaryaspor'un teklif götürme hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında.

KADRONUN DEĞİŞİLMEZLERİ

Uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyerek kadronun değişilmez isimleri olan Özgür, Paixao ve Tolga'nın ilk tercihlerinin Altay olduğu ifade edilirken, ayrılma tehlikelerinin de bulunması endişe yaratıyor. Transfer yasağı süren İzmir temsilcisinde 5 sezonu geride bırakan Özgür ve Paixao ile 3 sezondur Altay'da oynayan Tolga'nın takımdan gitmesi halinde siyah-beyazlılar bu isimlerin yerini doldurmakta oldukça zorlanacak.