Altay’da Efe’nin değeri arttı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da sergilediği performansla dikkat çeken genç stoper Efe Sarıkaya'nın piyasa değeri güncellendi. İzmir ekibinin 17 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri Alman internet sitesi "transfermarkt. com" verilerine göre 375 bin Euro'dan 550 bin Euro'ya yükseldi. İzmir temsilcisinin en değerli oyuncusu konumuna gelen ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcunun yaz döneminde yuvadan uçabileceği ifade edildi.

SEVILLA, M.CITY VE A.MADRID PEŞİNDE

Siyah-beyazlı formayla ilk profesyonel maçına henüz 16 yaşındayken, 15 Mayıs 2022'de Süper Lig'de Trabzonspor karşısında çıkan Efe, 2022-2023 sezonunda ise 1. Lig'de 27 karşılaşmada oynadı. Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da görev yapan Efe, son olarak İspanya devi Sevilla'nın radarına girdi. Sezon içinde genç oyuncuyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid de ilgilenmişti. Genç savunmacının, iyi bir teklif gelmesi halinde siyah