Altay’a hücum

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da futbolcular transfer döneminin gözdesi konumunda yer alırken, Özgür, Paixao, Efe, Eren ve Tolga'nın ardından bir kanca da Ceyhun Gülselam'a atıldı. İzmir temsilcisinin deneyimli orta sahasına 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un ilgisinin olduğu ifade edildi. Son iki sezonda siyah-beyazlı formayı giyen 35 yaşındaki orta saha için Körfez ekibi kurmaylarının Altay'ın kapısını çaldığı belirtildi. 2021-2022 sezonunda Altay formasıyla Süper Lig'de 24 karşılaşmaya çıkan Ceyhun, geride kalan sene ise 1. Lig'de 31 mücadelede forma giyerken 28'ine ilk 11'de başladı.

İZMİR TEMSİLCİSİNDE ÇOK MUTLU

İstikrarlı performansının yanında takımına verdiği skor katkısıyla da dikkatleri çeken gurbetçi futbolcu, rakip ağları 3 kez sarsarken, 4 golün de pasını verme başarısı gösterdi. İzmir temsilcisinde mutlu olduğu belirtilen ancak ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle kafasının karışık olduğu öğrenilen Ceyhun Gülselam'ın kaderinin bayramdan sonra netlik kazanması bekleniyor.

HENÜZ HAMLE YOK

Altay'da yönetimin iç transferde somut adım atmaması camiayı endişelendiriyor. Siyah-beyazlılarda 5 Haziran'da yapılan kongrede güvenoyu alarak göreve devam eden Başkan Ayhan Dündar, prensipte anlaştığı teknik direktör Tuna Üzümcü ile resmi sözleşme imzalamadı. Teknik patron Üzümcü önderliğinde yeni sezona başlaması beklenen Altay'da oyuncular da ödeme bekliyor. Serbest kalma hakkı kazanan Paixao, Björkander, Naderi gibi yabancı oyuncuların yanı sıra alacakları olan Ceyhun, Deniz, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Ozan Evrim ve kontratı biten İbrahim Öztürk'ün durumları da belirsizliğini koruyor.