Altay’da Dündar iddialı

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi zorluklarla yeni sezon planlamalarını sürdüren Altay'da Paixao ve Naderi başta olmak üzere birçok futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarına başkan Ayhan Dündar'dan yanıt geldi. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi hesap ediyoruz. Oyuncularımızı takımda tutmak için gereken ne ise yapılacak. Altay arması altında ter dökmek isteyen tüm oyuncularımızın hakkını teslim edeceğiz. Kimsenin de gerçeklikten uzak taleplerine kulüp olarak geçit vermeyeceğiz. Herkes müsterih olsun" dedi.

ÜZÜMCÜ İLE YOLA DEVAM

Öte yandan Altay, teknik direktör Tuna Üzümcü ile yeni sözleşme imzaladı. Ülke futboluna genç teknik direktör kazandırdıkları bir sezonun geride kaldığını aktaran Dündar, "Tuna hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum" derken, Üzümcü de "Başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak hedefiyle Altay'ımızı temsil etmekten gurur duyacağım" diye konuştu.

PAİXAO BİLMECESİ

Yeni sezona da transfer yapamadan girecek olan Altay'ın en önemli futbolcusu Marco Paixao kafaları karıştırdı. Alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurup serbest kalma hakkını elde eden Portekizli golcüye geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor talip oldu. Ümraniyespor'la prensipte anlaştığı iddia edilen Paixao'nun Altay'da kalmak istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılardaki alacaklarını bırakmak istemeyen 38 yaşındaki golcünün kendisine acilen ödeme yapılırsa serbest kalma hakkını elde etmesine ve önemli tekliflere rağmen yeni sezonda da İzmir ekibinde forma giyebileceği belirtildi.