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Haberler Altay Sıra geldi oyunculara

Sıra geldi oyunculara

Altay’da Tuna Üzümcü ile nikah tazelenmesinin ardından oyuncularla görüşme trafiği başlayacak.

DOĞANCAN BİNGÖL
Sıra geldi oyunculara
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Altay'da sis perdesi bayramdan sonra kalkacak. Geçtiğimiz gün teknik direktör Tuna Üzümcü ile nikah tazeleyen siyahbeyazlılarda futbolcular konusundaki belirsizlik ise sürüyor. Sözleşmesi biten ve serbest kalma hakkı kazanan Paixao, Björkander, Naderi gibi yabancı oyuncuların yanı sıra alacakları olan Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Ozan Evrim ve sözleşmesi biten İbrahim Öztürk'ün durumları da netlik kazanmadı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen İzmir temsilcisinde uzun süredir forma giyen oyuncuların takımdaki aile ortamı, birlik ve bütünlükleri nedeniyle kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Tüm bu sıkıntılı süreç devam ederken Altay Başkanı Ayhan Dündar ise İzmir temsilcisi için kaynak arayışını sürdürüyor. Kurban Bayramı sonrası toplanması beklenen Altay'da tecrübeli isimlerin takıma katılıp katılmayacağı belli değil. Maddi imkansızlık ve transfer yasağının sürdüğü siyah-beyazlı ekip, eğer sancılı süreci atlatamazsa camiayı zor günler bekliyor
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