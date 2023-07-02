Altay’da Ozan’a zam

Spor Toto 1. Lig'de gözünü gelecek sezona çeviren ve kadrosundaki futbolcularla anlaşma zemini arayan Altay'da yönetimin kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmesinde iyileştirme yapacağı öğrenildi. Geçen sezonki performansıyla alkış toplayan 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar mukavelesi bulunurken, başkan Ayhan Dündar'ın yeni sezon öncesi Ozan'la masaya oturup, yıllık ücretinde artışa gideceği belirtildi.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Dizindeki sakatlığı nedeniyle 2022- 2023 sezonunda son 14 karşılaşmada görev yapamayan ve ameliyat olan kaleci Ozan'ın iyileşerek yeni sezona yetişmesi bekleniyor. Tecrübeli file bekçisi, geçen sezon 21 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın kalesini korurken, 29 gol yedi. Yaptığı kritik kurtarışlarla İzmir ekibinin lige tutunmasında önemli pay sahibi olan Ozan, 5 müsabakada ise rakiplerine geçit vermedi.