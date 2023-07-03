Altay Ali’ye sarıldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan genç orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun yeni sezonda siyah-beyazlı takımda daha fazla süre alacağı öğrenildi. Göztepe'de futbola başlayıp, Altay'da profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu ilk profesyonel maçına 18 Ekim 2022'de Efeler 09 SFK karşısında kupada çıktı. Ara transfer döneminde tecrübe kazanması için 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ne kiralanması gündeme gelen Ali, Kocaeli ekibinin kendisini bonservisiyle istemesi üzerine yuvada kaldı.

GENÇ YILDIZI VİTRİNE ÇIKARACAK

Ligde ilk kez 29'uncu haftada Erzurumspor FK deplasmanında uzatmada oyuna girerek şans bulan genç oyuncu, 36'ncı haftadaki Denizlispor maçında 89'uncu dakikada oyuna alındı. Altay ligde kalmayı garantiledikten sonra son hafta İzmir'de oynanan Tuzlaspor maçında ilk 11'de yer alan Ali, gol kralı olan Paixao'ya yaptığı asistle alkış topladı. Geçen sezon Efe, Eren Erdoğan, Eren Karataş, Arda, Murat Berkan gibi gençleri vitrine çıkaran siyah-beyazlılar, bu sezon Ali Kızılkuyu'nun yıldızını parlatmak istiyor.