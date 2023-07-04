Altay’ın kamp programı belli oldu

İzmir'in köklü ekiplerinden Altay, bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarının startını verecek. Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesaplarından kulübün kamp programı hakkında açıklama yapıldı. O açıklamalarda, "Teknik Direktörümüz Tuna Üzümcü nezaretinde başlayacak olan kampımızın birinci etabında akademi futbolcularımız ve profesyonel A takımımızda yer alan genç futbolcularımız çalışmalarına başlayacaktır. 5-6-7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan sağlık kontrollerinin ardından profesyonel futbol takımımız ikinci etap kamp programına başlayacaktır. Kamp kadromuz ve kamp sürecinde oynanacak olan hazırlık maçları programımız resmi sosyal medya hesaplarımızdan ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.