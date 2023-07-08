Altay iş bitirdi

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren Altay'da yönetim iş bitirdi. Siyahbeyazlı kurmaylar mevcut kadrodan santrfor Deniz Kadah'ı da takımda tutmayı başardı. Transfer yasağının sürdüğü İzmir ekibinde mevcut kadroyu korumak için iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim önceki gün de Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve İbrahim Öztürk'le de anlaşmıştı. Özgür ve Ceyhun'un kontratlarını 1'er yıl uzatan İzmir temsilcisi, İbrahim ve Deniz'le de nikah tazeleyerek anlaşmayı resmiyete dökecek. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon ilk 12 maçta görev yapamayan gurbetçi futbolcu, ilk kez 13. haftadaki Altınordu derbisinde şans bulmuştu.

DÖRDÜNCÜ SEZONUNU GEÇİRECEK

Altay formasıyla 2022-2023'te 18 karşılaşmada 7 kez ilk 11'de şans bulup toplam 739 dakika sahada kalan gurbetçi forvet 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Altay'da 4. sezonunu geçirmeye hazırlanan 37 yaşındaki deneyimli forvet, siyahbeyazlı formayla toplam 7 kez rakip fileleri sarstı.