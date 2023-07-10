Altay’da gözler Paixao’da

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altay'da iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim, ibreyi usta golcü Marco Paixao'ya çevirdi. Ceyhun Gülselam, ve Özgür Özkaya ile tekrar anlaşma sağlayan kurmaylar, genç isimler Arda Gezer, Murat Berkan Demir ve Sefa Özdemir'in sözleşmelerinin 3'er yıl daha uzatıldığını TFF'ye bildirirken, Portekizli'de de mutlu sona yakın. Geçen sezon attığı 21 golle 1. Lig'de forma giydiği 4. sezonda da gol kralı olup tarihe geçerken, siyah-beyazlı takımın kümede kalmasında önemli rol oynayan deneyimli santraforun yuvada kalmaya yakın olduğu bildirildi. Geçmiş dönem alacakları olan Paixao'nun bugün kente gelip yönetimle masaya oturması bekleniyor.

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Yönetim ve 38 yaşındaki tecrübeli golcü arasında ufak pürüzler kaldığı, imzaların atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi. Altay'dan ayrılmayı düşünmeyen Paixao'nun sağlık kontrollerinden geçip Afyon kampına katılması bekleniyor. Paixao'ya Ümraniyespor başta olmak üzere birçok kulüp talip olmuştu.