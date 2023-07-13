Altay’da şirketleşme hamlesi

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon planlamalarını sürdüren Altay'da başkan Ayhan Dündar ve yönetim kurulu üyeleri dün düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. İzmir temsilcisinde ikinci dönemine başlayan Ayhan Dündar, geçen sezon ve önümüzdeki sezonun değerlendirmesini yaparken, şirketleşme adımlarının atılacağını vurguladı. Dündar, "Kulübün önünün açılmasının yollarından biri kurumsal yapıya kavuşmak olacak. Divan kurulumuzun yürüttüğü şirketleşme konusu mevcut. Görüşmelerimizi belli bir seviyeye getirdik" dedi.

ŞAHIS ŞİRKETİ ASLA OLMAYACAK

Şirket modelini de belirlediklerinin altını çizen Dündar, "Şahıs şirketi olmayacak. Yakın zamanda tüzük değişikliği ve şirketleşmeyle ilgili olağanüstü genel kurula gideceğiz. Yetki alındıktan sonra Altay geleneklerine uygun bir şirketleşme modeli için kulübün önünü açacağız. Kulübün borçlarının yapılandırılması, hedeflerinin güncellenmesi için gerekli kaynağın kulübe sağlanacağını düşünüyorum. Şirketleşmede çoğunluğun dernekte olması şartı olacak. Bu da 51+ şeklinde olabilir. 2023-2024 sezonu bir yandan sahada mücadele ederken, bir yandan da şirketleşme, kurumsallaşma gibi adımları tamamlarız" dedi.

İSİM SPONSPORLUĞUNA YEŞİL IŞIK

"Herkes gibi ben de daha önce şirketleşme ve isim sponsorluğu konusunda bu işlere girmeden önce "olmaz"cılardandım" diyen Dündar, Altay'ın önüne gelecek bir isim sponsorluğuna da karşı olmadığını söyledi. Ayrıca başkan Ayhan Dündar, 'sigortalandir.com' ile bir işbirliği içine girdiklerini açıkladı. "altayla.sigortalandir. com" adı altında gerçekleşen sponsorluk anlaşması İzmir temsilcisine önemli bir gelir kapısı teşkil ederek kaynak yaratacak. Sponsorluğun forma reklamı olarak da kullanılacağı kaydedildi.