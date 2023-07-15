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Haberler Altay Büyük Altay’da Recep kalabilir bir sevinç bir hüzün

Büyük Altay’da Recep kalabilir bir sevinç bir hüzün

Altay, gol kralı patentli Portekizli golcüsüne kavuşurken Kutay ise alacakları gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Büyük Altay’da Recep kalabilir bir sevinç bir hüzün
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarını Afyon'da yaptığı kampla sürdüren Altay'da hem sevinç, hem de hüzün var. İzmir temsilcisinde yönetimin yeniden anlaşma sağladığı usta golcü Marco Paixao Afyon kampına dahil olurken, alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen ve yeni sezon hazırlıklarında yer almayan stoper Kutay Yokuşlu'nun ise takımdan ayrıldığı ifade edildi. Genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshederek İzmir ekibine veda ettiği öğrenildi. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Altay patentli milli yıldız Okay Yokuşlu'nun da kardeşi olup futbola ağabeyi gibi İzmir ekibinde başlayan Kutay, profesyonel olmadan önce Trabzonspor altyapısına transfer olmuş, daha sonra yuvaya dönüp profesyonel sözleşme imzalamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ilk kez görev aldığı 1. Lig'de 19 karşılaşmada oynadı. Yönetim diğer yabancı oyuncular Mohammed Naderi ve Eric Björkander ile de temaslarını sürdürüyor.
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