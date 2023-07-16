Büyük Altay’da gündem Eric

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, sözleşmesi devam eden İsveçli stoper Eric Björkander'le yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon anlaşması yüksek olan Björkander'den indirim yapmasını beklediği öğrenildi. İzmir temsilcisinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunda İsveç kulübü Mjallby AIF'den 3 yıllığına transfer ettiği 27 yaşındaki savunmacı, önceki sezon Süper Lig'de 24, geçen sezon 1. Lig'de 30 karşılaşmaya çıktı.

İNDİRİME GİTMESİ BEKLENİYOR

Alacaklarını tahsil etmek için Altay'a FIFA kanalıyla ihtarname gönderen Björkander, zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazandı. İsveçli defans oyuncusu indirim yapmaya yanaşmaması halinde Altay'la yollarını ayırıp, FIFA'da davalık olacak. Bu ihtimalde Björkander'in alacaklarını elde etmesi uzun zaman alacak. Tecrübeli futbolcu yeni sezon sözleşmesinde indirime giderse, eski alacaklarının bir bölümünü de elde edecek.