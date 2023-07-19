Altay’a ikinci şok

Trendyol 1. Lig ekibi Altay, son iki günde üst üste ikinci şokunu yaşadı. İzmir temsilcisinde takımdan ayrılan İsveçli stoper Eric Björkander'in ardından İranlı sol bek Mohammad Naderi kulüpten ayrılmak üzere. Siyah-beyazlı yönetim yerli oyuncularla el sıkışıp kadroyu büyük ölçüde korurken, aynı başarıyı üç yabancı futbolcu konusunda gösteremedi. Altay'ın kadroda tutmak istediği İranlı sol bek Mohammed Naderi'nin de imzaya yanaşmadığı ifade edildi. Takıma katılmayan ve bireysel antrenmanlarını sürdüren tecrübeli savunmacıya ülkesi İran'dan kulüplerin talip olduğu belirtilirken, Foolad Club ile anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

PAİXAO HALA AÇIKLANMADI

Savunmasında iki önemli as oyuncusunu kaybeden ve transfer yasağı nedeniyle takviye de yapamayan İzmir ekibinin en önemli futbolcusu olan Portekizli Marco Paixao konusunda da henüz taraftarlara müjde verilmedi. Siyah-beyazlı takımın Afyon kampına katılan usta santrforla ilgili kulübün sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapılmadı. Bireysel antrenmanlarını sürdüren Paixao'nun kampta oluşu gizli tutulurken, deneyimli

golcüyle pürüzlerin henüz giderilmediği iddia edildi.

BJÖRKANDER RESMEN GİTTİ

Son 2 sezonda Altay formasıyla Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan Eric Björkander kontratı sürmesine rağmen maddi konularda anlaşamayınca kulübe veda etti ve Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961'e transfer oldu. Björkander, yaptığı paylaşımla İzmir temsilcisine veda ederken, "Teşekkürler Büyük Altay. Gelecek için her şey gönlünce olsun. Tüm anılar için teşekkür ederim" mesajı paylaştı. Altay'ın Süper Lig kadrosunda da yer alan İsveçli 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon 30 maçta forma giyerken performansıyla takımı ligde tutan isimlerden biri olmuştu.