Altay’da Dündar inançlı

Trendyol 1. Lig'de önceki gün gerçekleştirilen fikstür çekimine katılan Altay Başkanı Ayhan Dündar yeni sezonu değerlendirdi. Sezona Şanlıurfaspor deplasmanında start verecek olan İzmir temsilcisinde başkan Dündar sıcak bir dönemde Şanlıurfaspor ile maç yapmayı tercih etmeyeceğini belirtirken, "Hangi takımla hangi haftada oynadığımız çok da önemli değil. Biz Altay olarak bu sezon her hafta aynı ciddiyetle kulübümüzün sezonu en iyi şekilde tamamlamasıyla ilgili iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Takımımızın ligde istediğimiz seviyede bir futbolla, sezon sonunda istediğimiz sıralamada yerini alacağına inanıyoruz. Taraftarlarımız bu sene için de müsterih olsun. Altay Spor Kulübü, kendine yakışan mücadeleyi sahada ortaya koyacaktır. Güzel bir sezon bizleri bekliyor" diye konuştu.

YENİLGİYLE BAŞLADI

Altay, Afyon kampında oynadığı hazırlık maçında Kocaelispor'a 3-2 mağlup olarak yenilgiyle başladı. İzmir temsilcisinin golleri Eren Erdoğan ve Özgür ile gelirken teknik adam Tuna Üzümcü 60. dakikadan sonra ilk 11'deki oyuncuların tümünü değiştirerek gençleri sahaya sürdü.