Altay’da Paixao krizi

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarına 3 günlük ara veren Altay'da Marco Paixao krizi patlak verdi. Kadrosunda fire vermemek için çabalayan ancak önce Kutay Yokuşlu, ardından da Eric Björkander'le vedalaşmak zorunda kalan İzmir temsilcisi şimdi de Portekizli golcüyü takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Altay yönetimi, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla yeni sezon için yeniden anlaşarak Afyon kampına dahil etmişti. Ancak Portekizli oyuncunun kampa katılmasına rağmen idmanlara çıkmaması dikkat çekti. Paixao'nun hem geçmiş alacakları, hem de yeni sezon için yönetimden ödeme beklediği ve bu nedenle antrenmanlara katılmadığı öğrenildi.

NADERİ DE BEKLENİYOR

Portekizli yıldızın takıma geri dönmesi için yönetimin tüm önceliğini Paixao'ya verdiği ve kadroda daha fazla fire vermek istemediği ifade edildi. İzmir'e dönen ve üç günlük iznin ardından tekrar Afyon kampına gidecek olan siyah-beyazlılarda deneyimli golcünün yanı sıra ülkesinden teklifler alan Mohammad Naderi'nin de çalışmalara katılması için büyük çaba sarf ediliyor.