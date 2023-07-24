Altay’da Eren kalıyor

TRENDYOL 1. Lig ekibi Altay'da geçen sezon sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın büyük ihtimalle yuvada kalacağı öğrenildi. Genç futbolcuya talip olan Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un siyah-beyazlı kulübe bonservis ücreti olarak 3 milyon TL teklif etmesiyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi. Bu teklifi çok düşük bulan Altay'ın Eren'i değerini bulmadıkça satmayacağı bildirildi. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi çok cazip bir teklif gelmemesi halinde yeni sezonda Eren'i elinde tutacak. Önceki sezon Süper Lig'de 14 maçta oynayan 22 yaşındaki Eren, geçen sezon Altay'a 1. Lig'de 29 maçta 2 gol, 5 asistlik katkı vermişti.

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Geçen sezonki kadrosunda yer alan stoperler Kutay ve Björkander ile vedalaşan Altay'da yönetimin şimdiye kadar maddi konularda anlaşma sağlayamadığı İranlı Mohammad Naderi ve Marco Paixao'nun durumları belirsiz. Efe için ise Bodrumspor ile aradaki ufak pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yönetim, Efe'yi istediği fiyatı satabilirse Naderi ve Paixao'yu ikna edebilmek için kaynak yaratacak.