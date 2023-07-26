Büyük Altay’da Paixao sevinci

İzmir'in 1. Lig'deki temsilcilerinden Altay'ın Afyon'daki ilk etap kampında yer almasına rağmen yönetimin eksik ödeme yapması nedeniyle bireysel çalışmayı tercih eden gol kralı Marco Paixao, önceki akşam ikinci etap kampında takımla ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlı yönetim geçmiş alacaklarının önemli bir bölümünü kapatarak usta santrforu kampa dahil etti. Altay formasıyla 1. Lig'de 4 kez gol krallığı yaşayan Paixao'nun gelişiyle birlikte teknik ekip de rahat bir nefes aldı.

NADERI TRACTOR'E GİDİYOR

Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisi iç transferde Zeki, Deniz, Ozan, İbrahim, Ceyhun, Özgür, Tolga ve son olarak Paixao'yu elinde tutarak kadronun iskeletini korudu. Björkander ve Kutay sözleşmelerini tek taraflı feshederken, Naderi'nin de dönmeyeceği öğrenildi. Kariyerini ülkesi İran'da sürdürme kararı alan sol bek yönetimle el sıkışarak vedalaşırken, İran ekibi Tractor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Naderi'nin alacağının önemli bir bölümünü silerek veda ettiği ifade edildi.