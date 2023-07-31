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Altay’da eleme zamanı

Teknik adam Tuna Üzümcü oyuncu sayısını 28’e indirecek.

Altay’da eleme zamanı

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Altay, kampta 36 kişilik kadrosuyla yoğun bir dönemden geçiyor. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün iki ayrı grupla çalıştığı ifade edilirken, sabah ve akşam yapılan antrenmanlarla birlikte genç teknik adamın günün 8-10 saatini sahada geçirdiği belirtildi. Tuna Üzümcü'nün genç oyuncuların gelişimlerini hızlandırmak için kadroyu geniş tuttuğu ifade edildi.

GENÇLER İMZA ATACAK

Transfer yasağının sürdüğü siyah-beyazlılarda altyapıdan yetişen yeni gençleri bu sezon vitrine çıkarmayı planlayan teknik patron Üzümcü, kamp bitiminde A takım kadrosundaki oyuncu sayısını 28'e düşürecek. İzmir temsilcisinin ligin ilk haftasında Şanlıurfaspor'a konuk olacağı karşılaşma öncesinde bazı gençlerin profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

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